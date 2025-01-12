المسلماني : نواكب العصر ولدينا ١٠٠ عام من الحوارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 03:36 مساءً - في إطار عملية تحديث واسعة تحت شعار (عودة ماسبيرو) تطلق الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني (بودكاست ماسبيرو) .. وذلك لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وقال المسلماني : نعمل في (بودكاست ماسبيرو) علي إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية ، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلي زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو مائة عام ، والذي يعد ثروة تراثية كبري بالمعايير العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن البرامج الجديدة علي (بودكاست ماسبيرو) تهدف إلي تأكيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة ، وتوسيع مساحة الرؤية ، ودعم قيم الانتماء والوسطية ، واحترام العقل ، وحماية الوطن.