أخبار مصرية

المسلماني : نواكب العصر ولدينا ١٠٠ عام من الحوارات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 03:36 مساءً - في إطار عملية تحديث واسعة تحت شعار (عودة ماسبيرو) تطلق الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني (بودكاست ماسبيرو) .. وذلك لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وقال المسلماني : نعمل في (بودكاست ماسبيرو) علي إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية ، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلي زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو مائة عام ، والذي يعد ثروة تراثية كبري بالمعايير العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن البرامج الجديدة علي (بودكاست ماسبيرو) تهدف إلي تأكيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة ، وتوسيع مساحة الرؤية ، ودعم قيم الانتماء والوسطية ، واحترام العقل ، وحماية الوطن.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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