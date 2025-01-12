امير الكويت يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 03:36 مساءً - تلقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية كير ستارمير، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين الكويت والمملكة المتحدة والتطلع المشترك على تعزيزها والارتقاء بها، متمنيا له وافر الصحة وتمام العافية وللكويت المزيد من التقدم والنمو والرخاء في ظل قيادة الحكيمة

.وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره على هذا التواصل الذي يجسد عمق العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة إلى آفاق أرحب، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق كل الازدهار والرقي وللعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.