رئيس النواب الأردني يبحث مع بريطانيا سبل التعاون بمختلف المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 03:36 مساءً - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بمجلس النواب الأحد ، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وخصوصا البرلمانية منها.

وأكد الصفدي على متانة العلاقات الأردنية البريطانية مشيدا بمستوى التعاون الذي ينعكس ايجابا في مختلف المجالات.

وقال إن الأردن بقي على الدوام يجسد صوت الحكمة والإعتدال بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشدداً على ضرورة وقف الحرب على غزة، حيث المنطقة تستدعي اليوم تغليب لغة الحوار كسبيل للخروج من الأزمات.

من جهته اكد السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول عمق العلاقات البريطانية الأردنية، مشدداً على الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في المنطقة لنشر الامن والاستقرار.

وشدد على حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين.

وحضر اللقاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب دينا البشير ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية البريطانية النائب محمد المحارمة.