بمشاركة عربية ودولية.. بدء اجتماع الرياض بشأن سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 12:32 مساءً - بدأت فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، بمشاركة عربية ودولية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال جمال الوصيف، مُراسِل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن الاجتماع يناقش المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما يبحث مسألة رفع العقوبات عنها.

وأشار إلى أن الاجتماع يركز على مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في الوقت الذي تحثُّ فيه الإدارة الجديدة في سوريا على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد.

وأكد أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، سيلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع.

ووصل وزير الخارجية والهجرة المصري، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات تهدف لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماعات تهدف أيضًا إلى سبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.