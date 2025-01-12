بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع خلال الفترة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 02:27 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 3 وحتى 9 يناير 2025 .

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اختيار مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،للمشاركة في منتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات الذي سيعقد بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا خلال شهر مارس 2025 و"كريمة هاني" 17 عاما متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ أكثر من عام وحصلت على برامج تدريبية من الصندوق وتم تأهيلها للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية للحماية من الإدمان وتنفيذ برامج الوقاية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " للتوعية بأضرار المخدرات تحت إشراف المتخصصين في الصندوق أيضا المشاركة في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لرفع وعى طلاب المدارس بأضرار الإدمان.

كما تم تنفيذ 153 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 18 ميدان بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ 41 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 29 نشاط في 8 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية باستهداف 4810 طالب وطالبة كما تم تنفيذ أنشطة متنوعة داخل الجامعات الحكومية والخاصة مع استمرار تنفيذ برنامج الوقاية من الإدمان بين طلاب المدارس والمعاهد الازهرية باستخدام المحتوى المرئي داخل 3600 مدرسة ومعهد أزهري بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي ، كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2190 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4094 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي .

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/x3jnGWCqcm/?mibextid=v7YzmG