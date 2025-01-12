نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليتي الطب والصيدلة بنين وبنات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 04:34 مساءً - في إطار المتابعة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بتوجيهات فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ واصل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تفقد لجان الامتحانات بكليات فرع الجامعة للوجه القبلي؛ حيث تفقد فضيلته سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م بكلية الصيدلة بنين وبنات وكلية الطب بأسيوط، يرافقه الدكتور عمر محافظ، عميد كلية الصيدلة للبنين، والدكتور جمال سلطان، عميد كلية الصيدلة للبنات، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب للبنين، والدكتور محمد منير، وكيل كلية الطب، والدكتور حسني المصري، عميد كلية طب البنات بأسيوط.

وتفقد نائب رئيس الجامعة عددًا من اللجان، مشددًّا على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات؛ لأداء الامتحانات في ظروف تهيئ لهم فرص النجاح والتفوق، وشدد على توفير جميع سبل الراحة، وتوزيع الإضاءة داخل قاعات الامتحانات، وكذلك الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات المعلنة.

مشيرًا إلى أهمية وجود أستاذ المادة الممتحنة داخل اللجان، وذلك للإجابة عن استفسارات الطلاب، حتى يتثنى لهم أداء الامتحانات في الأجواء المناسبة.

كما أشاد نائب رئيس الجامعة بالهدوء والالتزام السائد في اللجان، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر.