بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 50.56 نقطة، أي بنسبة 0.67 بالمئة، ليبلغ مستوى 7491.75 نقطة.
وتم تداول 394.12 مليون سهم عبر 18820 صفقة نقدية بقيمة 90.7 مليون دينار (279.3 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 75.83 نقطة، بنسبة 0.81 بالمئة، ليبلغ مستوى 7040.02 نقطة، من خلال تداول 123.8 مليون سهم عبر 7039 صفقة نقدية بقيمة 16.6 مليون دينار (51.12 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 51.06 نقطة، بنسبة 0.64 بالمئة، ليبلغ مستوى 7973.29 نقطة، من خلال تداول 270.3 مليون سهم عبر 11781 صفقة بقيمة 74 مليون دينار (227.9 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 53.82 نقطة، بنسبة 0.76 بالمئة، ليبلغ مستوى 7044.05 نقطة، من خلال تداول 74.3 مليون سهم عبر 4098 صفقة نقدية بقيمة 10.4 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار).
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