الجوافة أم التفاح: أيهما الخيار الأفضل لصحتكم؟لعشاق الفواكه اليكم مبارزة صحية بين الجوافة والتفاح، اكتشفوا معنا اليوم من خلال هذا المقال أيهما الخيار الأفضل لصحتكم.

عندما يتعلق الأمر بمقارنة فاكهتين مثل الجوافة والتفاح، فمن الضروري مراعاة خصائصهما الغذائية وفوائدهما الصحية. لذا نقدم لكم فيما يلي أهم القيم الغذائية لكل نوع وأبرز مميزاته كما نطلعكم على أهم خصائصهما الصحية، ونترك لكم حسن الاختيار. ولكن لا بد لكم من التعرف على طريقة عمل عصير الجوافة اللذيذ.

فاكهة الجوافة

الجوافة هي فاكهة استوائية شائعة يُعتقد أنها موطنها الأصلي جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى. وقد انتشرت في جميع أنحاء المناطق الدافئة من أمريكا الاستوائية وبعد ذلك إلى بقية العالم، في المناطق ذات المناخ الدافئ، مثل إسبانيا والبرتغال وبعض دول البحر الأبيض المتوسط والهند. اما اليوم فالهند هي أكبر منتج للجوافة في العالم.

أما أكثر أنواع الجوافة شيوعًا، والتي غالبًا ما نفكر فيها عندما نقول الجوافة، هي جوافة التفاح، والمعروفة علميًا بإسم Psidium guajava. في العديد من أنحاء العالم، تعتبر الجوافة أرخص من التفاح. وبالتالي، اكتسبت لقب “تفاحة الرجل الفقير”، لأنها أرخص ولكنها أكثر تغذية.

فاكهة التفاح

من ناحية أخرى، نشأ التفاح في آسيا الوسطى وانتشر بسرعة إلى جميع أنحاء العالم. في الوقت الحاضر، تعد الصين أكبر منتج للتفاح. وفي سياق متصل اليكم خطوات تحضير فطيرة التفاح الأصلية.

غالبًا ما يأتي التفاح والجوافة بنفس الحجم والشكل؛ ومع ذلك، يمكنكم بسهولة التمييز بينهما من خلال الحكم على القشرة الخارجية للجوافة، والتي تشبه الليمون.

القيم الغذائية

تحتوي ثمار الجوافة المزيد من السعرات الحرارية والبروتين والدهون. كما تضم تركيز أعلى قليلاً من الكربوهيدرات بسبب محتواها من الألياف رغم أن التفاح يحتوي المزيد من السكر والنشا. بالتالي لا تحتوي كلتا الفاكهتين دهون متحولة.

كذلك في تحليل جودة البروتين، يحتوي بروتين الجوافة جميع الأحماض الأمينية الأساسية باستثناء الفينيل ألانين. اما التفاح فلا يفتقر فقط إلى الفينيل ألانين ولكن أيضًا إلى التربتوفان والإيزوليوسين والليوسين والميثيونين.*وكالات

