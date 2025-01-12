ألمانيا تتعهد بتقديم 50 مليون يورو إضافية لسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 01:29 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن بلادها ستقدم 50 مليون يورو إضافية لسوريا، لتوفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.

وأضافت، خلال مشاركتها في اجتماع الرياض بشأن بحث تطور الأوضاع في سوريا: "ألمانيا تقترح نهجًا ذكيًا للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة على المتواطئين مع نظام بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية "يجب أن تظل قائمة".

بدأت فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، اليوم، بمشاركة عربية ودولية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال جمال الوصيف، مُراسِل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن الاجتماع يناقش المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما يبحث مسألة رفع العقوبات عنها.

وأشار إلى أن الاجتماع يركز على مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في الوقت الذي تحثُّ فيه الإدارة الجديدة في سوريا على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد.