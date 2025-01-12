انت الأن تتابع خبر فعال 100% ومجرب.. ماسك البشرة الزجاجية للحصول على بشرة مشرقة وناعمة.. بمكونات بسيطة واقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة تحضير ماسك فعال للحصول على بشرة زجاجية ناعمة ومشرقة باستخدام مكونات طبيعية من مطبخك، والتي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات من مختلف أنحاء العالم، نظرًا لاهتمام المرأة بجمالها الخاص، وعنايتها ببشرته لتكون مشرقة وجميلة بدون أي عيوب، ما يمنحها المزيد من الثقة وإحساس بالجمال.

ماسك بياض البيض والنشا والكاكاو

المكونات:

بياض بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام (بدون إضافات)

(اختياري) زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا

الطريقة:

اخفقي بياض البيضة جيدًا باستخدام مضرب يدوي أو شوكة.

أضيفي النشا والكاكاو إلى البياض واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

إذا أردتِ ترطيبًا إضافيًا لبشرتكِ، أضيفي بضع قطرات من زيت اللوز أو زيت الجوجوبا.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر بعد مرور الوقت المحدد.

ماسك جل الصبار والنشا والزيوت الطبيعية

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار

1 ملعقة صغيرة من النشا

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

اخلطي جل الصبار مع النشا في وعاء مناسب حتى تتجانس المكونات.

أضيفي ماء الورد وزيت الزيتون وزيت جوز الهند إلى الخليط واخلطيهم جيدًا.

ضعي الماسك على بشرتكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد بعد المدة المحددة.

ماسك الأرز والعسل

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الأرز العادي أو الأرز البسمتي

ملعقتين من الماء

1 ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

اغسلي الأرز جيدًا ثم اطهيه بالطريقة المعتادة.

بعد أن يبرد الأرز قليلاً، اخلطيه مع الماء في الخلاط للحصول على خليط كريمي.

أضيفي العسل إلى الخليط واخلطيه مرة أخرى.

وزعي الماسك على بشرتكِ واتركيه لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر بعد مرور الوقت المحدد.

نصائح إضافية للحصول على بشرة زجاجية