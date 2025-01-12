“محمد رمضان يُشعل أنغامي بأغنيته الجديدة “”قطتي ما بتخربش”””

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 01:53 مساءً - متابعة بتول ضوا

أطلق الفنان المصري المثير للجدل دائمًا، محمد رمضان، أحدث أغانيه التي تحمل عنوان “قطتي ما بتخربش” حصريًا عبر منصة أنغامي. بالتزامن مع إطلاق الأغنية، أعلن رمضان عن مسابقة قيّمة لجمهوره بجوائز تصل قيمتها إلى مليون جنيه مصري، مما أشعل حماس محبيه ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلن محمد رمضان عن إطلاق أغنيته الجديدة “قطتي ما بتخربش” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرًا إلى توفرها حصريًا على منصة أنغامي. لم يكشف رمضان عن تفاصيل كثيرة حول مضمون الأغنية أو الكليب المُصاحب لها، مما زاد من ترقب الجمهور وتشوقهم لسماعها.

أما بالنسبة للمسابقة، فقد وعد رمضان بتوزيع مليون جنيه مصري على 10 فائزين، أي يحصل كل فائز على 100 ألف جنيه. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه المسابقة، حيث طُلب منهم تخمين اسم الأغنية قبل إطلاقها من بين عدة خيارات، وكان من بينها “قطتي ما بتخربش”.

حدد محمد رمضان موعدًا مُحددًا لإعلان أسماء الفائزين في المسابقة، حيث سيتم الكشف عنهم يوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً. وقد أكد رمضان أنه سيقوم بتسليم الجوائز شخصيًا للفائزين، مما أضاف حماسًا وتشويقًا إضافيًا للمسابقة.

أثارت أغنية “قطتي ما بتخربش” والمسابقة المصاحبة لها ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. عبّر الكثير من محبي محمد رمضان عن حماسهم للأغنية الجديدة ورغبتهم في المشاركة في المسابقة. بينما انتقد البعض الآخر فكرة المسابقة واعتبروها وسيلة لجذب الانتباه.