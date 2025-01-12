انت الأن تتابع خبر أقوي دلكة منزلية بالكركم المنزلي لتفتيح وتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والأسمرار مهما كان درجته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة دلكة الكركم لتبييض الوجه من الوصفات الممتازة، والتى لا بديل لها لأن الكركم يحتوى على عناصر طبيعية أصلها من الطبيعة، والتى تساعد على تفتيح البشرة بسرعة رهيبة وبشكل جذاب، ومن مكونات هذه الوصفة الكركم والسكر وعصير الليمون والحليب وعصير الخيار والنشا، ويمكن أن تصنعى وصفة الكركم فى المنزل لأن مكوناتها تتوافر فى كل المحلات بأسعار بسيطة جدا، والكركم يخلص الوجه من خلايا الجلد الميت التى تسبب فى سواد البشرة وظهور تصبغات بالبشرة فالكركم يساعد على تقشير البشرة وظهورها بلون موحد وبياض ناصع مثل الثلج، لأن الكركم يحتوى على الكثير من الفيتامينات والكثير من المعادن بإضافة إلى أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعى، ويساعد الكركم على التخلص من أى التهابات فى الجسم لذلك يستخدم الكركم فى عمل بعض الأكلات مثل الأرز وتتبيلات المشويات، ويعمل على تنشط الدورة الدموية، ويدخل الكركم أيضا فى وصفات لصبغ وتلوين الشعر بشكل طبيعى وصحى فدلكة الكركم إستخدامها آمن وصحى على كل أنواع البشرة، ويساعد الكركم البشرة الدهنية ويخلصها من تراكم الدهون التى تسبب فى ظهور حب الشباب، ويساعد البشرة الجافة على ترطيبها،

وسوف نعرض وصفة الكركم بطريقة سهلة لا تأخذ وقت أو جهد.

من السهل أن نقوم بعمل دلكة الكركم في البيت بإستخدام مواد أو مكونات طبيعية ومن ضمنها هي مسحوق الكركم والزبادي والعسل الأبيض وعصير الليمون، فجميع المكونات موجودة في كل مطبخ وكذلك تفيد البشرة بطريقة ملحوظة ومن الممكن أن نستخدم دلكة الكركم لتفتيح بشرة الجسم والمناطق الحساسة وهذا يحدث في أسرع وقت.

مكونات دلكة الكركم لتبييض الوجه

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحليب السائل

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الأرز المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

طريقة تحضير دلكة الكركم لتبييض الوجه