علامات تدل على إصابتك بمقاومة الأنسولين

تكمن خطورة الإصابة بـ "مقاومة الأنسولين" بأنها تعتبر المرحلة الأخيرة قبل مرض السكري، لذلك فهي آخر مراحل إنقاذ المريض من الدخول في دوامة مرض السكري المزمن مدى الحياة.

وفي هذا المقال سنستعرض العلامات التي تدل على أن الشخص مصاب بمرض مقاومة الأنسولين، مع الحلول الفعالة للتخلص منه.

العلامات الدالة على مقاومة الأنسولين

تظهر العلامات الدالة على الإصابة بمرض مقاومة الأنسولين خلال بعض العادات والممارسات اليومية العادية.. منها عدم الشعور بالشبع، والميل باستمرار للأكل بشراهة، وارتفاع البطن أيضًا من علامات الإصابة بمقاومة الأنسولين.

كما أن الصعوبة في فقدان الوزن رغم اتباع أنظمة تخسيس متعددة، من العلامات الدالة على المرض، إضافة إلى دخول الحمام المتكرر والرغبة المستمرة في أكل النشويات والسكريات.

التخلص من مقاومة الأنسولين

وعن الحلول الفعالة للتخلص من مقاومة الأنسولين، فيكمن الحل في الصيام المتقطع، بتقليل عدد ساعات الأكل وتباعد الفترات بين الوجبات، على ألا تقل المدة بين الوجبة والثانية عن 6 أو 8 ساعات، والامتناع عن أكل النقانق بين الوجبات.

وحول أنظمة الصيام المتقطع، هناك نوعان من الصيام المتقطع، الأول هو تقسيم اليوم إلى 8 ساعات لتناول الوجبات و16 ساعة للامتناع عن الكل، والنظام الثاني هو تقسيسم اليوم إلى 6 ساعات لتناول الوجبات و18 ساعة صيام عن الأكل، وفي فترة الصيام غير مسموح بالأكل نهائيًا إلا بالمياه والمشروبات بدون سكر، وذلك لعدم استفزاز الأنسولين بالجسم.

وعن التعريف بمقاومة الأنسولين، فهي حالة توافر كمية كبيرة من الأنسولين داخل الجسم، لكن الجسم غير قادر على امتصاصها واستعمالها، مما يعمل على تراكم الدهون داخل الجسم كله وبصفة خاصة منطقة البطن، وسبب حدوثها هو أكل كميات كبيرة من النشويات والسكريات، إضافة إلى العامل الوراثي والجينات، إذ يمكن حمل المرض عن طريق نقل الجينات الوراثية.