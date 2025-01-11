أسرة شكري سرحان تتقدم بشكوى ضد عمر متولي وأحمد فتحي لنقابة المهن التمثيلية قررت أسرة الفنان شكري سرحان التقدم بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان عمر متولي والفنان أحمد فتحي بسبب إقرأ المزيد

قررت أسرة الفنان شكري سرحان التقدم بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان عمر متولي والفنان أحمد فتحي، بسبب ما قالاه عن الفنان الراحل.

وقال محسن سرحان المتحدث باسم عائلة شكري سرحان في مداخلة هاتفية مع احمد عبدون عبر قناة "الشمس" تعليقا على ما بدر من عمر متولي وأحمد فتحي وحديثهما أن الفنان الراحل لا يمتلك الموهبة: "إحنا استنكرنا الأمر كله واتفاجئنا أن ممثل صغير يقيم ممثل كبير اختير إن هو أفضل ممثل في تاريخ السينما من بين 100 ناقد اختاروه ومخرجين اشتغلوا معاه ووصل للعالمية بكذا فيلم منهم "صراع الحضارة" و"ابن كليوباترا" و"شباب امرأة" واللص والكلاب" اتعرضوا في مهرجان برلين".

وتابع: "إحنا نزلنا بيان ومش هنسكت على كده يوم الأحد هنتقدم بشكوى بنقابة الممثلين ضد عمر متولي وأحمد فتحي، وبعد كده احتمال نصعد الموضوع ونلجأ للقضاء عشان نوقف المهزلة دي".

وكان عمر متولي استضاف الفنان أحمد فتحي في واحدة من حلقات برنامجه "ليك لوك" ووجه له سؤالا جاء فيه: "مين تحسه في تاريخ السينما المصرية نجح أوي بس بنسبة كبيرة مش موهبته كانت ببركة ربنا؟".

ليرد عليه أحمد فتحي: "معظم جانات السينما المصرية"، فيعود عمر متولي ويضيف قائلا: "أنا كانت إجابتي على السؤال دا شكري سرحان".

ليضيف أحمد فتحي: "كله صغيرين وكبار، ممكن تبقى الموهبة مبططة لكن هو نجم شباك وجان".

وكانت الحلقة عرضت قبل أشهر لكن عاد وانتشر منها المقطع الذي تحدث فيه عمر متولي عن شكري سرحان وهو ما تسبب في بداية الأزمة.

وجاء في البيان الذي أصدرته أسرة الفنان الراحل شكري سرحان: "بيان إعلامي من عائلة الفنان شكرى سرحان وعلى لسان متحدثها الإعلامى، محسن سرحان، لقد استمعنا لرأى الفنان الشاب عمر متولى فى أحد البرامج على السوشيال ميديا و الذى انتقد موهبة الفنان الكبير شكرى سرحان ووصفها بالضعيفة وأنه أخذ مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا وأوجه ردى عليك ببعض الحقائق التى لا تعلمها لصغر سنك وموهبتك وافتقارك للياقة وحسن الحديث عن عملاق من عمالقة الفن المصرى والعربى".

وتابع البيان: "أولا: شكرى سرحان خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الاداء التمثيلى ووقف أمام زكى طليمات وجورج ابيض ويوسف وهبى وعمره لايتجاوز السادسة عشر ولو كنت مكانه لارتعدت فرائصك وانعقد لسانك لقيمة هؤلاء الكبار ولكن شكرى سرحان الفتى الصغير كان صاحب موهبة اثقلتها الدراسة التى لااظنك تعرف منها شىء".

ثانيا: شكرى سرحان عندما كان اصغر منك سنا الان كان اغلى نجم فى الوطن العربى ويشار إليه بالبنان من مخرجين ومنتجين ونقاد لقيامه ببطولات لن تحققها انت لو بلغت من العمر ارزله فقد قام ببطولة ابن النيل وهو ابن العشرين وابن النيل واحدا من أهم مائة فيلم فى تاريخ السينما وتبعه بأفلام الزوجة الثانية وقنديل ام هاشم واللص والكلاب ولم يتجاوز عمره الثلاثين وكان فتى الشاشة الاول بلا منازع لحصده أعلى الإيرادات.

ثالثا: شكرى سرحان اختير كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية فى استفتاء مئويتها بمشاركة مائة ناقد فنى جميعهم قامات يعرفون قواعد النقد ويدرسونه فى اكاديميات الفنون وحصل شكرى سرحان على نصيب الأسد برصيد 16 فيلم معظمهم بطولة مطلقة رابعا.هل تعلم ياعمر ياصاحب الموهبة الصغيرة حاليا ولربما تثقلها الايام فيما بعد أن العالمية جاءته تسعى وشارك فى عدة أفلام عالمية منها قصة الحضارة وابن كيلوباترا . ولكنه رفضها لتمسكه بأسرته الصغيرة وحرصة على تربية ولديه الصغيران وقتها يحى وصلاح تربية شرقية إسلامية خوفا من الحياة فى اوربا ولأنه كان يتخذ الفن رسالة ولم يسعى للتربح واكتناز الأموال كما يفعل الجميع الان إلا مارحم ربى وهل تعلم ياعمر أن عائلة سرحان من أكبر العائلات الفنية فى الوطن العربى ولم تلعب الواسطة دورا فى حياة أحدهم كما فعلت معك كونك ابن شقيقة عادل إمام".

وأظنك قد بلغت الاربعين من عمرك أو قاربت ولم تحقق نجاح يحسب لك ولم تحصل على بطولة حتى الآن رغم واسطتك وإذا ماقارناك بشكرى سرحان حين بلغ الاربعين فقد تجاوزت أفلامه فى هذا العمر أكثر من 100 فيلم منها أكثر من 90 فيلم على الأقل بطولة مطلقة من انتاج اشهر شركات الإنتاج واكبر المخرجين ولااخفيك سرا أن زميله الفنان العالمى عمر الشريف أنتج له فيلم ليضمن أمواله واظنك لاتعرف اسم الفيلم ولاتعرف هذة المعلومة من الأساس".

واختتم البيان: "شكرى سرحان كان فتى اول ونجم من بداية عمر العشرين وانت قد بلغت الاربعين ومازلت زغرات فهل يقيم الزغرات النجوم ياعمر