الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD

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أحمد جودة - القاهرة - الآن0-0، بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD..الأهلي يواجه استاد أبيدجان في مواجهة حاسمة بدوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا اليوم (تفاصيل)

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض واحدة من أهم مبارياته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، عندما يلتقي فريق استاد أبيدجان الإيفواري اليوم السبت 11 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

المباراة التي تُقام على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في كوت ديفوار تُعد حاسمة في مسيرة الفريق الأحمر، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل للدور ربع النهائي.

الأهلي وترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

•يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة.

•ويأتي أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 8 نقاط.

•بينما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

•و يتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة المنافسة في المجموعة مشتعلة.

والهزيمة أمام استاد أبيدجان قد تُعقّد موقف الأهلي وتدفعه خارج المنافسة، خاصة مع قوة المباريات المتبقية.

تعرف على نتيجة مباراة الذهاب الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

افتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة استاد أبيدجان يوم 26 نوفمبر الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-2.

سجل محمود كهربا ثنائية في تلك المباراة، بينما أحرز كل من محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات هدفين آخرين.

ومع غياب كهربا عن مواجهة الجولة الخامسة، سيحتاج الأهلي لتعويض غيابه من خلال تكتيكات جديدة.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، المباراة بالتشكيل التالي:

√ حراسة المرمى: محمد الشناوي.

√ خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، كريم الدبيس، أحمد نبيل "كوكا".

√ خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

√ خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، محمد مجدي "أفشة".

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موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد المباراة في تمام الساعة:

√ 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

√ 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

√ 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

√ المباراة ستُنقل حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس HD1.

√ وسيتولى التعليق عليها المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

أهمية المباراة للأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

تمثل المباراة فرصة ذهبية للأهلي لتأكيد قوته القارية ومواصلة مسيرته نحو اللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل الجولة الأخيرة، وسيجعله قريبًا من ضمان التأهل للدور المقبل، خاصة إذا تعثر شباب بلوزداد أمام أورلاندو بايريتس في المباراة الأخرى بالمجموعة.

استاد أبيدجان والبحث عن مفاجأة أمام مواجهة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

على الجانب الآخر، يدخل استاد أبيدجان المباراة بأمل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في المجموعة، رغم أن فرص التأهل باتت شبه مستحيلة.

وسيحاول الفريق الإيفواري استغلال عاملي الأرض والجمهور لإحداث مفاجأة أمام حامل اللقب.

المواجهة المرتقبة بين الأهلي واستاد أبيدجان تأتي في وقت حساس من البطولة، حيث يسعى الأهلي لتصحيح مساره بعد خسارته أمام شباب بلوزداد في الجولة السابقة.

و جماهير الأهلي تترقب أداءً قويًا من فريقها لضمان البقاء في صدارة المنافسة على اللقب الإفريقي.