متحدث الوزراء: انتهاء كافة أعمال المتحف المصرى الكبير وتبقى تشطيبات بسيطة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 08:28 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، انتهاء كافة الأعمال الرئيسية في المتحف المصري الكبير، وتوجد تشطيبات بسيطة متبقية جاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لكن كافة الأعمال الأخرى تم الانتهاء منها، موضحا أنه فيما يتعلق بالمنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية للمتحف أغلب أعمال التطوير تمت.



وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أنه جاري الانتهاء من بعض الأعمال البسيطة المحيطة بالمتحف المصري الكبير أما عملية التخطيط والتشجير وأعمال النظافة تم الانتهاء منها وباقي عمال بسيطة، مضيفا: "كان من الملاحظ وتم متابعته خلال الزيارة مرورا بالطريق الدائري جزء كبير من الطريق تمت عمليات التشجير ودهان وجهات المباني".

وتابع: "أغلب الأعمال في المنطقة المحيطة أو المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء وميعاد الافتتاح ما زال يدرس وسيتم إعلانه بصورة رسمية"، موضحا أن الافتتاح سيكون ضخم وفي تحضيرات ودعوات وفي نفس الوقت يتم مراعاة كافة الالتزامات ونأمل يكون في مشاركة على أعلى مستوى من قادة وملوك ورؤساء دول.