الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 10:30 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لم نصل لمرحلة التطبيق في نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة، وما حدث فعليا أن وزير التربية والتعليم عرض خلال مجلس الوزراء تصوره الذي وضعه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطوير نظام الثانوية العامة".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تقرر إحالة واستكمال المناقشات الخاصة بـنظام البكالوريا في إطار اللجنة الوزارية للتنمية البشرية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، وبعد المناقشة سنخرج بمقترح متكامل لتطوير نظام الثانوية العامة، ثم عرضه للحوار المجتمعي".