وزارة الصحة تكشف العلاقة بين تحليل الكوليسترول وجلطات القلب.. اعرف التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 10:30 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب حماية القلب من الجلطات والأزمات من خلال متابعة الكوليسترول بانتظام مع البدء في عمل تحليل الكوليسترول من سن الـ 20، ومن لديه تاريخ عائلي يجب عمل التحليل من سن الـ 18.



وتابعت وزارة الصحة والسكان: للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول في الدم يجب اتباع تعليمات الطبيب.

وأضافت: كوليسترول مرتفع = جسم غير صحي، ويجب الحرص الشديد على قياس نسبة الكوليسترول والمتابعة مع الطبيب المختص من أجل ضبط مستوياته في الدم يمكن تحليل الكوليسترول والكشف والمتابعة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.

ونصحت باستبدل الوجبات السريعة بالطعام الصحي وتناول الخضروات والفواكه للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.