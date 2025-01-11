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أحمد جودة - القاهرة - ماتش الأهلي اليوم،.. بث مباشر الأهلي، أمام استاد أبيدجان، يلا كورة مجانا 4K في دوري أبطال إفريقيا.. يترقب عشاق النادي الأهلي وجماهير القارة السمراء مواجهة حاسمة اليوم في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2025. يبحث الجميع عن روابط ماتش الأهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي أمام استاد أبيدجان يلا كورة مجانا 4K ويلا شوت Al Ahly To Day.. بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دون تقطيع اليوم لمتابعة أحداث المباراة بأعلى جودة ودون تقطيع.

مباراة الأهلي اليوم تُعد فرصة ذهبية للمارد الأحمر لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة أمام شباب بلوزداد في الجولة الماضية. في الوقت نفسه، يأمل فريق استاد أبيدجان في تحقيق نتيجة إيجابية وسط جماهيره.

ماتش الأهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي أمام استاد أبيدجان يلا كورة مجانا 4K في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان اليوم، السبت الموافق 11 يناير 2025، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في كوت ديفوار. تنطلق المباراة في الأوقات التالية:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

4:00 مساءً بتوقيت تونس.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

هذا التوقيت يتيح للجماهير فرصة متابعة المباراة في وقت مناسب، سواء عبر البث التلفزيوني أو من خلال روابط البث المباشر المجانية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم

تُنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1، التي تقدم تغطية شاملة للمباراة من استوديو تحليلي يضم أبرز النجوم والمحللين. يُعلق على المباراة الجزائري الشهير حفيظ دراجي، مما يضفي طابعًا خاصًا على المواجهة.

إلى جانب القناة الرسمية، تتوفر خيارات أخرى مثل منصات يلا كورة ويلا شوت التي تتيح مشاهدة بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دون تقطيع وبجودة 4K، ما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دون تقطيع اليوم

يلا شوت Al Ahly To Day يُعد واحدًا من أشهر المنصات التي تقدم خدمة بث مباشر للمباريات بجودة عالية ودون تقطيع. مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم ليست استثناءً، حيث يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة من البداية للنهاية عبر روابط مباشرة وسريعة.

تتميز منصة يلا شوت بتوفير خيارات جودة مختلفة تتناسب مع سرعة الإنترنت، مما يجعلها الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم الذين يبحثون عن مشاهدة بث مباشر دون تقطيع أو تأخير.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، ويسعى لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على صدارة المجموعة. جاء الترتيب الحالي للمجموعة كالتالي:

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا): 8 نقاط. الأهلي: 7 نقاط. شباب بلوزداد: 6 نقاط. استاد أبيدجان: نقطة واحدة.

هذا الترتيب يجعل مباراة اليوم غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي، حيث أن الفوز يعني الصعود مجددًا إلى الصدارة، بينما تعني أي نتيجة سلبية الدخول في حسابات معقدة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام استاد أبيدجان

يخوض النادي الأهلي المباراة بتشكيل قوي، معتمدًا على عناصره الأساسية لتحقيق الفوز خارج الديار. ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، عمرو السولية.

خط الهجوم: إمام عاشور، وسام أبو علي، حسين الشحات.

هذا التشكيل يمنح النادي الأهلي توازنًا بين الدفاع والهجوم، مع الاعتماد على خبرة لاعبيه في خط الوسط لفرض السيطرة على مجريات المباراة.

ماتش الأهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي أمام استاد أبيدجان يلا كورة مجانا 4K

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أهمية مباراة الأهلي اليوم ضد استاد أبيدجان

تعتبر مباراة الأهلي اليوم فرصة حاسمة للفريق لتعويض خسارته الأخيرة أمام شباب بلوزداد، التي وضعت الأهلي في موقف صعب بالمجموعة. الفوز في مباراة اليوم يمنح الأهلي دفعة معنوية كبيرة قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أما بالنسبة لفريق استاد أبيدجان، فالمباراة تمثل الفرصة الأخيرة له لتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على أمل ضئيل في المنافسة، رغم صعوبة المهمة.