الدوري القطري .. الأهلي يتجاوز الوكرة بسداسية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 08:52 مساءً - تغلب الأهلي على نظيره الوكرة، بنتيجة 6-3، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري القطري.

أهداف الأهلي حملت توقيع كلاً من عمر سيكو “هدفين أحدهما من ركلة جزاء” (22، 36)، دراكسلر (د55)، روبن تيهي (د68)، وإريك اكسبوسيتو”هدفين” (71، د90+8).

في المقابل، سجل أهداف الوكرة كل من أيوب العسال “هدفين” (د11، د47)، وريكاردو جوميز (د90+4).

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، مستعيداً المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوكرة عند 14 نقطة في المركز السابع.