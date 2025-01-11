إعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت .. محمد بن زايد يهنئ هاتفياً جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة جوزيف عون، هنأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية. وأعرب سموه عن تمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو تحقيق تطلعات شعبه في مجالات التنمية والاستقرار.

كما أكد سموه تطلعه للعمل مع فخامته من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على الشعبين، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت سموه إلى دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما يضمن أمن لبنان واستقراره ويحقق آمال شعبه في التنمية.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

من جانبه، عبر الرئيس اللبناني عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ محمد بن زايد على تهنئته وكلمات الدعم الطيبة تجاه لبنان وشعبه. وأكد حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، معبراً عن تقديره للمواقف الثابتة لدولة الإمارات في دعم لبنان على مختلف الأصعدة.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الآراء حولها.