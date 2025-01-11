انت الأن تتابع خبر قنبلة التفتيح.. كريم الفازلين والقرنفل المبهر لتبيض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مشكلة تبييض وتفتيح البشرة والجسم من أكثر الأمور الصعبة التي تواجه العديد من السيدات والفتيات اليوم، حيث أنه في ظل هذا الجو الحار تعاني معظم السيدات من الاسمرار وظهور البقع الداكنة بالجسم والتي يصعب التخلص منها، ولذلك تلجأ بعض السيدات إلى شراء منتجات تفتيح وتبييض البشرة والتي يوجد البعض منها بأسعار وتكاليف عالية، كما أنه تجرب بعض السيدات وصفات عديدة لتفتيح الوجه والجسم وسوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة سحرية من الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة والجسم بسهولة.

مكونات وصفة كريم القرنفل والفازلين لتفتيح وتبييض البشرة والجسم

سوف نوضح لكي وصفة من أفضل الوصفات التي تساعدك على التخلص تماما من الاسمرار والبقع الداكنة، وإليكم مكونات هذه الوصفة والتي تعد سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف وتوجد في كل المنازل،

وإليكم هذه المكونات موضحه كالتالي.

وعاء مخصص للخلط.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

عدد 10 حبات من القرنفل.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

طريقة تحضير وصفة كريم الفازلين والقرنفل

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر بسيطة جدا،

سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبأقل وقت وجهد وتعطي لكي نتائج فعالة من أول مرة.

أولا نقوم بإذابة ملعقتان الفازلين داخل الميكروويف، ثم نضعه في الوعاء.

نقوم بعد ذلك بطحن حبات القرنفل وإضافتها على الفازلين.

ونضيف كمية مناسبة من الماء حتي يصبح قوام الخليط كريمي.

يفضل عمل مقشر للبشرة أو الوجه قبل وضع الكريم، نقوم بوضع الخليط على البشرة أو منطقة الجسم التي نريد تفتيحها.

ثم نقوم بعد ذلك بتغطيتها بكيس وترك الخليط على الوجه أو الجسم لمدة نصف ساعة.

قوم بشطف البشرة أو الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين من أول مرة تفتيح ونضارة البشرة والجسم، كرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع مع المواظبة على عمل مقشر للبشرة والجسم حتي يخلصك من الجلد والخلايا الميتة.

أما عن زيت الجلسرين للبشرة والجسم، فنستخدمه لترطيب البشرة بعد الانتهاء من استخدام الوصفة.

كما ذكرنا