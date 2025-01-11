يلا شوت الآن: مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي، واستاد أبيدجان، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن ؛⛹️مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي، واستاد أبيدجان، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يترقب عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية مشاهدة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بث مباشر يلا شوت اليوم، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2025. المباراة تُقام على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في كوت ديفوار، ويأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز والعودة إلى صدارة المجموعة الثالثة.

بث مباشر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بث مباشر اليوم

تُقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم السبت، 11 يناير 2025، في التوقيتات التالية:

6 مساءً بتوقيت القاهرة.

7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

8 مساءً بتوقيت أبوظبي.

4 مساءً بتوقيت تونس.

3 مساءً بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر:

قناة بي إن سبورتس HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تردد قناة بي إن سبورتس HD 1

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد بي إن سبورتس على عرب سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان يلا شوت اليوم

جماهير المارد الأحمر تبحث عن روابط بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي تشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا): 8 نقاط الأهلي: 7 نقاط شباب بلوزداد: 6 نقاط استاد أبيدجان: نقطة واحدة

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام استاد أبيدجان

حراسة المرمى:

محمد الشناوي.

خط الدفاع:

أكرم توفيق

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

كريم الدبيس

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

عمرو السولية

خط الهجوم:

إمام عاشور

وسام أبو علي

حسين الشحات

أهمية مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم

يسعى النادي الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط لاستعادة صدارة المجموعة وتعويض خسارته الأخيرة أمام شباب بلوزداد في الجولة الماضية. بينما يسعى فريق استاد أبيدجان لتحقيق فوزه الأول في البطولة أمام جماهيره للحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل.