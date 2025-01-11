نشكركم على متابعتكم خبر هل الكحول يزيد خطر سرطان القولون؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

اكتشف باحثون من وحدة علم الأوبئة السرطانية في جامعة أكسفورد، بالتعاون مع باحثين من مؤسسات دولية، ارتباطات هامة بين النظام الغذائي وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ومن خلال تحليل بيانات أكثر من 542 ألف امرأة في المملكة المتحدة، كشفت الدراسة عن وجود ارتباط بين استهلاك الكحول وسرطان القولون والمستقيم، كما أظهرت دور الكالسيوم والأطعمة المرتبطة بالألبان في الوقاية من هذا النوع من السرطان.

يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، مع تسجيل ما يقرب من مليوني حالة جديدة في عام 2022. وتشير التقارير إلى أن معدلات الإصابة بالمرض أعلى في البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها في تزايد أيضًا في الدول ذات الدخل المنخفض.

كما أن التغييرات الغذائية ونمط الحياة بين المهاجرين الذين يتبنون عادات البلدان ذات المخاطر المرتفعة تدل على أن العوامل القابلة للتعديل، مثل الأطعمة والمشروبات، تلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

مع ذلك، لا توجد بيانات كافية تشرح تأثير مكونات النظام الغذائي المحددة على خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان. لذا، سعى الباحثون إلى تسليط الضوء على العلاقة بين النظام الغذائي وسرطان القولون والمستقيم عبر تحليل شامل للبيانات.

تم اختيار المشاركين من دراسة “المليون امرأة”، وهي مجموعة من النساء في المملكة المتحدة في منتصف العمر، اللاتي أكملن استبيانات غذائية توضح استهلاك 97 مادة غذائية. شملت الدراسة بيانات من 542,778 امرأة لمدة متوسطها 16.6 عامًا، تم خلالها تشخيص 12,251 حالة إصابة بسرطان القولون والمستقيم.

بعد أخذ العوامل المختلفة في الاعتبار، بما في ذلك الجينات، وجد الباحثون أن الكحول واللحوم المصنّعة تعد من المواد المسببة لهذا النوع من السرطان.

أظهرت النتائج أن استهلاك 20 غرامًا من الكحول يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 15%. كما أن تناول اللحوم الحمراء والمصنعة يعزز هذا الخطر، حيث أن كل 30 غرامًا إضافيًا من اللحوم يوميًا يزيد من الخطر بنسبة 8%.

من جهة أخرى، ظهر الكالسيوم كعامل وقائي ضد سرطان القولون والمستقيم، ربما بسبب قدرته على ربط الأحماض الصفراوية في الأمعاء وتقليل تعرض القولون للمواد المسرطنة. ووجد الباحثون أن تناول 300 ملغ إضافية من الكالسيوم يوميًا (أي ما يعادل كوبًا من الحليب) يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17%.

كما ارتبط تناول الحليب والزبادي والأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل المغنيسيوم والريبوفلافين والبوتاسيوم، بتقليص خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.