الرئيس السيسى: ظروفنا الاقتصادية فى عهد محمد علي كانت أفضل بسبب حجم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 10:30 مساءً - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر أمس، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الرقعة الزراعية في مصر، قبل 50 عاما، بلغت ما بين ( 6 إلى 7 ملايين فدان)، وكان تعداد السكان، وقتها، 30 مليونا، وعندما نقسم 7 ملايين فدان على 30 مليونا تقريبا تكون النتيجة ثلث فدان (1/3 فدان).. أما في حال كانت الرقعة الزراعية حاليا 10 ملايين فدان، وتعداد سكاني 100 مليون؛ تصبح النتيجة عُشر فدان ( 1/10 فدان)"

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الظروف الاقتصادية لمصر (خلال فترة حكم محمد على) كانت أفضل من الآن، بسبب حجم الرقعة الزراعية التي تراوحت ما بين 4 إلى 5 ملايين فدان، وتعداد سكاني يبلغ 4 ملايين؛ أي بمعدل فدان لكل مصري؛ وهو ما حقق اكتفاءً ذاتيا من قمح وذرة وقطن، فضلاً عن باقي الاحتياجات المعيشة.

وأضاف الرئيس السيسى:"كل بيوت أهلنا في الريف كانت حينها عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة؛ فمن هو لديه رأس ماشية أو اثنتين أو ثلاثة يستخدمها في الزراعة، ويأخذ منها اللبن؛ ليستفيد بجزء منه ويصنع من الجزء الآخر منتجات الألبان؛ وبيض المائدة نفس الأمر وهو ما كرس الاكتفاء الذاتي لمصر ولم تحتج في تلك الفترة إلى ضرورة توفير العملة الأجنبية من الدولار لشراء ما تحتاجه".