العالم اليوم - لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها

انتم الان تتابعون خبر لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - يحتاج الجسم للتغذية السليمة من أجل صحة جيدة، لكن هناك أنواعا من الأطعمة تعد الأفضل والتي تعطي للإنسان كل ما يحتاجه من عناصر غذائية.

وتشتهر أطعمة مثل الأفوكادو والبنجر (الشمندر) واللوز بفوائدها الكبيرة لكن هناك أطعمة أخرى لا تقل أهمية عنها برغم أنها ليست بنفس الشهرة مثل العدس.

ووفق ما نشر موقع "إيتينغ ويل"، فهناك 8 أطعمة ممتازة لصحة الجسم تحافظ على صحة القلب والأمعاء.

اللوز

تقول أليكسيا زوليس، أخصائية التغذية المسجلة، إن اللوز يأتي على رأس قائمة الأطعمة الصحية للقلب لأنه يفيد أيضا الهضم.

ويوفر نصف كوب من اللوز حوالي 8 غرامات من الألياف وهذا يمثل حوالي ثلث احتياجاتنا اليومية من الألياف.

التفاح

يعد التفاح خيارا هاما لصحة القلب والأمعاء في ظل احتوائه على الألياف التي تعد عنصرا أساسيا للحفاظ على الهضم الصحي ومستويات الكوليسترول في الدم، وفقا لما ذكرت أليسا سمولين، أخصائية التغذية المجتمعية.

كما يحتوي التفاح على نوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين والتي تعمل كمضاد حيوي في الأمعاء، وهذا يعني أنها تساعد في تغذية بكتيريا الأمعاء الصحية فضلا عن قدرته على خفض الكوليسترول.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالدهون، ولكن معظم هذه الدهون عبارة عن دهون أحادية غير مشبعة مفيدة للقلب.

تقول أخصائية التغذية باتريشيا كوليسا إن الدهون الأحادية غير المشبعة تساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم. كذلك، يمتلئ الأفوكادو بالألياف حيث تحتوي حبة واحدة على 9 غرامات من الألياف ما يشكل 32 بالمئة من حاجة الإنسان اليومية، مما يحسن صحة الأمعاء أيضا.

البنجر

تقول ستايسي وودسون، أخصائية التغذية المسجلة: "إن البنجر غني بالنترات الغذائية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك لتحسين تدفق الدم والدورة الدموية.

كما يحتوي الشمندر المخلل على مادة تغذي الأمعاء فضلا عن كميات كافية من الألياف.

التوت

تقول جينيفر نيكول بيانشيني، أخصائية التغذية المسجلة: "التوت غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم".

وقد ثبت أيضا أن البوليفينول يقلل من الالتهابات في الأمعاء ويساعد حتى في الحماية من سرطان القولون، وهي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتدعم الهضم.

العدس

بحسب أليسا سيمبسون، أخصائية التغذية الصحية والجهاز الهضمي: "العدس عبارة عن بروتين نباتي غني بالألياف وهو مفيد لصحة القلب والهضم، كما يعمل كمضادات حيوية، مما يغذي البكتيريا المفيدة في أمعائك".

الجوز

وفقا لماكسويل سنيدر أخصائي التغذية المعتمد فإن الجوز من الأطعمة الممتازة للأمعاء والقلب في ظل كونه مصدرا للأحماض المفيدة واحتوائه على دهون منخفضة الكوليسترول الضار.

الشوفان الكامل

الشوفان يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وقادرة على خفض الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب.