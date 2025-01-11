سويلم يتابع موقف مشروعات الموارد المائية والري بصعيد مصر منذ عام ٢٠٢٢...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 09:32 صباحاً - الدكتور سويلم : تنفيذ مشروعات عديدة بالصعيد بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين

- تأهيل منشآت الري ومحطات الرفع والترع والمساقى ، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى ، والحماية من السيول ، والآبار الجوفية ، وحماية نهر النيل

- تنفيذ مشروع قناطر ديروط ، ومشروع تنمية جنوب الوادي ، وتحديث نظم إدارة وتشغيل السد العالي

- متابعة معدلات التنفيذ من خلال منظومة تفاعلية تتيح استعراض المؤشرات الخاصة بالمشروعات وتصنيفها

تلقي السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ، ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها والتي تم نهوها منذ عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخه ١٧٥ مشروع بعدد ١١ محافظة بصعيد مصر بتكلفة تقارب ٢٤ مليار جنيه ، وتتنوع بين أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، وتأهيل الترع والمساقى خاصة بنطاق مراكز مبادرة "حياة كريمة" ، وحفر الآبار الجوفية مع التوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وحماية جوانب نهر النيل ، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي ، وصيانة وتحديث نظم إدارة وتشغيل السد العالي .

وأوضح سيادته أنه تم نهو العمل بعدد (٧٧) مشروع ، ويجري تنفيذ عدد (٩٨) مشروع وبنسبة تنفيذها متوسطة حوالى ٦٨.٥٠% ، وتتوزع تلك المشروعات على جهات الوزارة (مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكاوالكهرباء - هيئة السد العالى) والتى تتكاتف جميعاً لتنفيذها .

جدير بالذكر أنه وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بصعيد مصر .. فيجري استكمال العمل علي تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام ١.٦٠ مليون فدان في محافظات (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) بنسبة تنفيذ ٦٠% .

هذا ويتم متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة بيانات ودعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ المشروع - موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط إعداد المشروعات ونسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .