كوريا الجنوبية.. صندوقان الطائرة المنكوبة توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 11:32 صباحاً - قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن الصندوقين الأسودين لطائرة "جيجو إير" التي تحطمت في 29 ديسمبر توقفا عن التسجيل قبل نحو أربع دقائق فقط من اصطدامها بهيكل خرساني في مطار موان الدولي.

ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مُسجِّل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي أودى بحياة 179 شخصًا.

وقالت وزارة النقل إنَّ مسجل صوت قمرة القيادة تم تحليله في بادئ الأمر في كوريا الجنوبية، وعندما تبين أن البيانات مفقودة جرى إرساله إلى المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل لتحليله، بحسب "رويترز".

وأضافت الوزارة أن مسجل بيانات الرحلة التالف نُقِل إلى الولايات المتحدة للتحليل، بالتعاون مع المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.

كانت طائرة الرحلة رقم 7 سي 2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غربي كوريا الجنوبية، وعندما حاولت الهبوط انحرفت عن المدرج، وانفجرت لتتحول إلى كرة من اللهب بعد اصطدامها بالجدار الخرساني.

وكان قائد الطائرة وهي من طرز بوينج 737-800 أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل نحو أربع دقائق من الحادث، وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل، وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليمًا بعد الحادث.