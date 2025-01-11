وزير السياحة العماني: مصر تمتلك مقومات سياحية وطبيعية تُعزز التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 11:32 صباحاً - أكد وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، أن مصر لديها تجربة ملهمة ورائعة في القطاع السياحي، نظرًا لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين؛ لتنمية هذا القطاع الحيوي في سلطنة عمان.

وقال المحروقي - في مقابلة مع قناة النيل للأخبار اليوم السبت - إن مصر تمثل حليفا مهما في تبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة، معربا عن أمله في أن يقوم وزير السياحة والآثار المصري بزيارة عمان قريبًا.

وأشار إلى أن هناك طموحًا كبيرًا لتطوير قطاع السياحة في عمان كجزء أساسي من استراتيجية التنويع الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد على النفط الذي لا يزال عنصراً مهيمنًا في الاقتصاد الوطني.. موضحا أن بلاده تمتلك استراتيجية واضحة لقطاع السياحة، تشمل خطة تشغيلية سنوية وخططًا مرحلية ذات مستهدفات محددة.

وأضاف وزير التراث والسياحة العماني قائلا "نهدف إلى تطوير الناتج الوطني ليعتمد على مجموعة متنوعة من المقومات، وتعتبر السياحة من أبرز البرامج في هذا السياق".. مشيرا إلى الجهود المبذولة والسعي لوضع سلطنة عمان على الخريطة الإقليمية والدولية للسياحة.