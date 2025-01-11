نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الليثي وأمينة يشعلان الأجواء في حفلة غنائية ساحرة بمدينة تورنتو الكندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحيى المطربان المصريان محمود الليثي وأمينة، يوم السبت، حفلًا غنائيًا استثنائيًا في مدينة تورنتو بكندا، وسط حضور جماهيري كبير من الجالية العربية والمصرية.

جاء الحفل ضمن جولة غنائية مميزة تهدف إلى نشر التراث الموسيقي الشعبي المصري في الخارج وإحياء الحفلات الطربية في مختلف الدول.

وقد يتألق محمود الليثي وأمينة بتقديم باقة مميزة من أشهر أغانيهم الشعبية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. مثل "إذا كان قلبك كبير"، "يا عم يا صياد" و"حط إيده ياه"

أما المطربة أمينة، سوف تشعل الأجواء بأغنيتها الشهيرة "الحنطور"، و"بلدنا "وغيرها من الأغانى.

الجديد الفني لليثي

على صعيد آخر، يعيش محمود الليثي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "ما تعتبونيش" عبر منصة "يوتيوب"، والتي حققت أصداء إيجابية واسعة بين محبيه الأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وتُظهر جانبًا جديدًا من الإبداع الموسيقي الذي يتميز به الليثي.

كما تعاون محمود الليثي مع شقيقه حمادة الليثي في أغنية "نظرة واحدة"، التي تم طرحها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نسب مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي. الأغنية من كلمات وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي، وتعد خطوة جديدة في مسيرته المتميزة.

مسيرة مميزة وألوان متعددة

يعد محمود الليثي أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي في مصر، حيث تمكن من المزج بين الطرب الشعبي والتواشيح الدينية، وقدم أعمالًا تحمل الطابع الصوفي في إطار عصري شارك الليثي أيضًا في العديد من الأفلام السينمائية وقدم تترات درامية لاقت نجاحًا واسعًا، ما جعله يحتل مكانة مميزة في قلوب جمهوره.

أمينة وألقاب النجومية

أما أمينة، فهي واحدة من أبرز مطربات الأغنية الشعبية في مصر، التي اشتهرت بقدرتها على تقديم عروض استعراضية مبهرة وأغانٍ تتميز بالكلمات البسيطة والألحان الجذابة نجاحها الفني المستمر جعلها تحتل مكانة خاصة لدى عشاق الطرب الشعبي، سواء في مصر أو بين الجاليات العربية في الخارج.

حفلة تورنتو ليست مجرد عرض غنائي، بل كانت ليلة استثنائية احتفت بالموسيقى الشعبية المصرية وجمعت بين الفن والطرب والجماهيرية في واحدة من أبرز الحفلات لهذا العام.