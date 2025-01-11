دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الرابعة: بيراميدز ضيفاً على ساجرادا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي عند الساعة 19:00 من مساء اليوم، السبت، فريقا ساجرادا اسبيرانسا من أنغولا وبيراميدز المصري في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ولحساب نفس المجموعة يلعب غداً الأحد، الساعة 19:00 أيضاً فريقا دجوليبا من مالي والترجي الرياضي من تونس.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الترجي: 7 نقاط

2- بيراميدز: 7 نقاط

3- ساجرادا اسبيرانسا: 5 نقاط

4- دجوليبا: نقطتان