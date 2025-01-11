وزارة التعليم تعلن خطوات وتعليمات امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 10:31 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليمات الخاصة بكيفية أداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج الفصل الدراسى الأول الخاصة بالطلاب المقيدين بالصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوى، موضحة أنه يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط:

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

وذلك وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

- يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان، والتى تتضمن اسم الطالب - رقم الجلوس.

- الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال و الإجابات المتاحة بشكل جيد.

- الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط.

https://sabroadupload.emis.gov.eg

وذلك على الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

كما أعلنت الوزارة التعليمات الخاصة بكيفية أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول كالتالى:

- بالنسبة للطلاب المقيدين بالصفوف المستوى الأول والمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال وكذلك الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية سوف تتاح لهم ملفات تقييم الأداء اليوم السبت 11 يناير 2025 من خلال المنصة.

- يقوم الطالب بتحميل ملف تقييمات الأداء من المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج من الرابط :

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

- يقوم الطالب بطباعة الملف وكتابة بياناته الشخصية عليها في الجزء المخصص لها في الغلاف الخارجي لملف التقييمات والتي تتضمن اسم الطالب - رقم الجلوس - اسم الدولة ).

. بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف تقييم الأداء الخاص به، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في

الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

وذلك على الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال 14 يوما من يوم إتاحة ملفات تقييم الأداء على المنصة أي يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجارى.