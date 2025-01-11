زواج دام 40 عاما.. قصة تعارف ميرفت أبو عوف ونبيل علي ماهر

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المؤلف الموسيقي والفنان نبيل علي ماهر وزوجته المخرجة د. ميرفت أبو عوف عن تفاصيل لقائهما الأول الذي كان ضمن فرقة "الفور إم" الشهيرة في الثمانينات والتسعينات. وذلك خلال حلولهما ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة"، مع الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة ON.

تصريحات المخرجة ميرفت أبو عوف:

قالت المخرجة ميرفت أبو عوف إنهما تعرفا على بعض خلال عملهما في فرقة "الفور إم". مضيفة: "أنا كنت في الجامعة وقتها وكنا بنعمل البروفات وأنا بخلص امتحاناتي ونبيل انضم للفرقة وكان أصغر عضو فيها، والوحيد اللي مش من العائلة والفرقة كان معظمها أصدقاء عزة (شقيقتي) اللي كانوا زي عائلة واحدة".

أشارت إلى أن التحدي كان كبيرًا بالنسبة لها كطالبة جامعة تعمل مع الفرقة، لكن الفرقة كانت تجربة فريدة. وعن رؤيتها الأولى لنبيل، قالت: "كان مختلف خالص عن أي حد عرفته، كنت متعودة على زملاء من نفس سني، لكن نبيل كان عنده طابع خاص وشخصية مميزة".





من جانبه، قال الفنان نبيل علي ماهر إلى إنه كان جزءًا من الفرقة وكان موقعه دائمًا خارج الكاميرا، نادرًا ما كان يظهر في التسجيلات. متابعا: "لكن اللي كانوا يعرفوا الفرقة كويس يعرفوا إني كنت هناك ضمن الفريق".

تصريحات نبيل علي ماهر

وفيما يخص زواجه من ميرفت أبو عوف، أوضح: "ما كانش فيه قصة حب رومانسية خالص في البداية، كنا أصدقاء لفترة طويلة، نحو خمس سنين، وكانت العلاقة بينا قائمة على الصراحة والوضوح من البداية. ميرفت عرفت عيوبي قبل ما تتحول العلاقة لأي شيء عاطفي، وده اللي خلّى أساس علاقتنا قوي".

نبيل علي ماهر يتحدث عن ميرفت أبو عوف

لفت نبيل إلى أنه كان مقررا إلا يتزوج، لكن عندما رأى ميرفت، كانت هي الشخص الذي غير رأيه. أضاف: "هي كانت لطيفة جدًا، حقيقية، وما كنتش أقدر ألاقي حد زيها".

أوضح نبيل علي ماهر أنه وزوجته المخرجة ميرفت أبو عوف، أنهما يستعدان للاحتفال بالذكرى الأربعين لزواجهما في العام المقبل.