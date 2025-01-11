”السكة الحديد”: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 09:32 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، عن تأخر القطارات، بتوقيتات مختلفة، على بعض الخطوط؛ بسبب ما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة، والهيئات الأخرى، في هذه الفترة، والتي تشمل أعمال تطوير شاملة، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن متوسط التأخيرات على خط القاهرة/ الإسكندرية، بلغ 20 دقيقة، وعلى خطي القاهرة/ أسيوط، وأسيوط/ أسوان، بلغ 60 دقيقة، فيما وصل إلى 90 دقيقة على خط بنها/ بورسعيد، و45 دقيقة على خطي طنطا/ المنصورة/ دمياط، وقليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة، بينما بلغ 70 دقيقة على خط طنطا/قلين/كفر الشيخ/شربين.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، التي تأتي بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كبار علوية وأنفاق، وتجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.