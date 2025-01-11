تغلّب على قلق الامتحانات: حيل نفسية بسيطة لتحقيق النجاح

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يمثل الخوف والقلق من الامتحانات تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الطلاب. لا يقتصر تأثير هذا القلق على الأداء في الامتحان فحسب، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية والجسدية للطالب. لحسن الحظ، توجد العديد من الحيل النفسية البسيطة التي يمكن أن تساعد في التغلب على هذا القلق وتحويله إلى دافع إيجابي نحو النجاح. في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من هذه الحيل، مع التركيز على كيفية تطبيقها بسهولة وفعالية.

التنفس العميق: عند الشعور بالقلق، يزداد معدل ضربات القلب والتنفس. يساعد التنفس العميق على تهدئة الجسم والعقل، وذلك عن طريق أخذ نفس عميق من الأنف، حبسه لبضع ثوانٍ، ثم إخراجه ببطء من الفم. كرر هذه العملية عدة مرات حتى تشعر بالاسترخاء.

التصور الإيجابي: تخيل نفسك وأنت تجيب على أسئلة الامتحان بثقة وسهولة. ركز على النجاح والتفوق، وتخيل شعورك بالفخر بعد انتهاء الامتحان. يساعد هذا التمرين على تعزيز الثقة بالنفس وتقليل التوتر.

تغيير الحديث الذاتي السلبي: غالبًا ما يميل الأشخاص الذين يعانون من القلق إلى التحدث مع أنفسهم بطريقة سلبية، مثل “لن أستطيع النجاح” أو “سأفشل بالتأكيد”. حاول تغيير هذه الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، مثل “لقد درست جيدًا وسأبذل قصارى جهدي” أو “أنا قادر على النجاح”.

تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة: قد يشعر الطالب بالإرهاق والضغط عند التفكير في كمية المادة الدراسية المطلوبة. لذلك، يُنصح بتقسيم المادة إلى أجزاء صغيرة ومنظمة، وتحديد أهداف واقعية لكل جزء. يساعد ذلك على الشعور بالسيطرة وتقليل الشعور بالضغط.

التركيز على الحاضر: بدلًا من القلق بشأن النتائج المستقبلية، ركز على اللحظة الحالية وعلى ما يمكنك فعله الآن. ركز على قراءة السؤال بعناية والإجابة عليه بأفضل ما لديك.

ممارسة النشاط البدني: يساعد النشاط البدني على إفراز هرمونات السعادة وتقليل التوتر. حاول ممارسة رياضة خفيفة أو المشي قبل الامتحان.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يلعب النوم دورًا هامًا في تحسين الذاكرة والتركيز. احرص على النوم لمدة كافية قبل الامتحان.

طلب الدعم من الآخرين: تحدث مع أصدقائك أو عائلتك أو مستشارك الدراسي عن مخاوفك وقلقك. قد يساعدك التحدث مع شخص آخر على الشعور بالراحة والتخفيف من التوتر.