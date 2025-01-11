البصل وهرمون التستوستيرون: هل يُعزز البصل هرمون الذكورة حقًا؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر البصل من الخضروات الشائعة التي تُستخدم في مختلف المطابخ حول العالم. بالإضافة إلى نكهته المميزة، يُعرف البصل بفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن البصل قد يُساهم في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

تشير بعض الأبحاث إلى أن البصل قد يُساعد في زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون. على سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت على الفئران أن تناول عصير البصل يُساهم في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتأكيد هذه النتائج بشكل قاطع.

كيف يُمكن أن يُساهم البصل في زيادة التستوستيرون؟

يُعتقد أن البصل يحتوي على مركبات قد تُساهم في زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون، مثل:

مضادات الأكسدة: يُساعد البصل في حماية الخلايا المنتجة للتستوستيرون من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

مركبات الكبريت: تُساهم هذه المركبات في تحسين إنتاج الهرمونات الجنسية.

بالإضافة إلى احتمالية تأثيره على هرمون التستوستيرون، يُقدم البصل فوائد صحية أخرى للرجال، منها:

تحسين صحة القلب: يُساعد البصل في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

تعزيز المناعة: يحتوي البصل على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُقوي جهاز المناعة.

تحسين الخصوبة: يُمكن أن يُساهم البصل في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها.

مضاد للالتهابات: يُساعد البصل في تخفيف الالتهابات في الجسم.

يُمكن تناول البصل بطرق مختلفة، مثل: