نشوي مصطفى تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة نشوي مصطفي تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد أن تحدثت الفنانة نشوي مصطفى عن زوجها الراحل في أول ظهور إعلامي لها، من خلال برنامج بنت البلد المذاع عبر شاشة cbc سفرة.

تصريحات نشوي مصطفى:

وقالت نشوي:" أنا مش عارفه أعيش من بعد ده عشرة 33 سنة مشوفتش منه غير كل خير وموده ورحمه وطمأنينة انا وولاده، ومش عارفه هنعيش ازاى من بعده".

آخر أعمال نشوي مصطفى:

الجدير بالذكر أن الفنانة نشوى مصطفى قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “امبراطورية ميم” بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربيةأبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.