بطاطس بالبسطرمة: وصفة شهية وسهلة لتحضير وجبة متكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر البطاطس بالبسطرمة من الأطباق الشهية والمغذية التي تجمع بين مذاق البطاطس اللذيذ ونكهة البسطرمة المميزة. تتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتنوع طرق تقديمها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة غداء أو عشاء سريعة وشهية. في هذا المقال، سنستعرض طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة بالتفصيل، مع بعض النصائح والاقتراحات لتقديمها بشكل مميز.

هناك عدة طرق لتحضير البطاطس بالبسطرمة، وسنذكر هنا طريقة سهلة وشائعة:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مُقشرة ومُقطعة إلى شرائح أو مكعبات.

200 جرام بسطرمة، مُقطعة إلى شرائح أو مكعبات صغيرة.

1 بصلة متوسطة، مفرومة.

2 فص ثوم، مفروم (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات أخرى حسب الرغبة (مثل الكمون أو البابريكا).

جبنة مبشورة (موزاريلا أو شيدر) (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري).