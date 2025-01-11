نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية ضد التعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مع نظيره فريق التعاون اليوم السبت الموافق 11 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة القادسية ضد التعاون

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة القادسية والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 4:40 بتوقيت القاهرة والساعة 5:40 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:40 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.