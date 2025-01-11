نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة ستاد رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا، مع نظيره فريق ستاد رين، مساء اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

موعد مباراة ستاد رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تقام مباراة رين ضد مارسيليا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب روزاون بارك.

وستنطلق صافرة مباراة رين ضد مارسيليا اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة والخمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي، وستنقل مباراة ستاد رين ضد مارسيليا عبر قناة beIN Sports 2HD.