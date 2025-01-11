نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام عضو جديد لجهاز جروس قبل مباراة الزمالك وبلاك بولز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل السويسري توماس جروتر مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، تمهيدًا للتواجد في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس.

انضمام عضو جديد لجهاز جروس قبل مباراة الزمالك وبلاك بولز



وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي تولى المسؤولية في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر إلى القاهرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

