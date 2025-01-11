نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي من أجل مشاهدة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر.

نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 82 نقطة في حين احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 34 نقطة ويحتل كلا من النصر والقادسية المركزين الثالث والرابع برصيد 28 نقطة.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي:

- العروبة والهلال الساعة 4 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- القادسية والتعاون الساعة 5 إلا ثلث مساء بتوقيت مصر

- الفيحاء والاتحاد الساعة 7 مساء بتوقيت مصر