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أحمد جودة - القاهرة -

تعرّض ​العين​ للخسارة أمام ضيفه ​شباب الأهلي​ بهدف مقابل لاشيء مساء اليوم الجمعة، في القمة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين (​الدوري الإماراتي​).

الدوري الإماراتي: العين يسقط على يد شباب الأهلي

وسجل هدف شباب الأهلي، لاعبه الإيراني سردار أزمون في الدقيقة 34 على استاد هزاع بن زايد.

بهذا الانتصار المهم، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، مما مكّنه من اعتلاء صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه الشارقة.

في المقابل، تجمد رصيد العين عند 19 نقطة، ليبقى في المركز السادس بعيدًا عن مراكز المقدمة التي يسعى للوصول إليها.