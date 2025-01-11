دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثالثة: الأهلي في ساحل العاج

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق الأهلي المصريضيفاً على فريق ستاد أبيدجان من ساحل العاج، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي فريقا أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا وشباب رياضي بلوزداد من الجزائر، غداً الأحد، الساعة 16:00.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أورلاندو بيراتس: 8 نقاط

2- الأهلي: 7 نقاط

3- شباب رياضي بلوزداد: 6 نقاط

4- ستاد أبيدجان: نقطة واحدة