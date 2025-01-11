الدوري التركي (19): بشكتاش يستقبل بودريم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلعب قيصري سبور مع سامسون سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهاتاي سبور مع تشايكور ريزا سبور الساعة 16:00، وبشكتاش مع بودريم سبور الساعة 19:00.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 47 نقطة، يليه فنربخشة يـ 39 نقطة، سامسون سبور بـ 33 نقطة، أيوبسبور بـ 30 نقطة، وجوزتبه بـ 28 نقطة.