الدوري الهولندي (18): آيندهوفن يواجه الكمار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق سبارتا روتردام ضيفاً على هيراكليس اليوم، السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً في الجولة ذاتها أجاكس أمستردام مع فالفيك الساعة 20:45، وزفوله مع نيميغن الساعة 22:00، وآيندهوفن مع الكمار الساعة 23:00.

أمس، خسر فورتانا سيتارد أمام إيجلز 0-3 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 45 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 39 نقطة

3- أوتريخت: 36 نقطة

4- فينورد روتردام: 35 نقطة

5- الكمار: 32 نقطة