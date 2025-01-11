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الدوري الهولندي (18): آيندهوفن يواجه الكمار

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق سبارتا روتردام ضيفاً على هيراكليس اليوم، السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً في الجولة ذاتها أجاكس أمستردام مع فالفيك الساعة 20:45، وزفوله مع نيميغن الساعة 22:00، وآيندهوفن مع الكمار الساعة 23:00.

أمس، خسر فورتانا سيتارد أمام إيجلز 0-3 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 45 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 39 نقطة
3- أوتريخت: 36 نقطة
4- فينورد روتردام: 35 نقطة
5- الكمار: 32 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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