انت الأن تتابع خبر «ازاي عايشين ومنعرفش!!»..هذه الوصفة العجيبة والبسيطة تعمل على تنظيف القولون في 3 أيام فقط وسينزل منك 9 كيلوا من الفضلات الكريهة ويختفي الإمساك للأبد.. ستندم لأنك لم تجربها من زمان.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن تطهير القولون يشبه غسل ​​البطن جيدًا لإزالة بقايا الطعام التي قد تجعلك تشعر بأنك لست بخير، إذا بقيت هذه البقايا لفترة طويلة، فقد تجعلك تشعر بالتعب أو الانتفاخ أو تسبب مشاكل في الجلد، يرغب العديد من الأشخاص في طرق بسيطة للمساعدة في تنظيف بطونهم دون الذهاب إلى الطبيب، في حين أنه لا توجد طريقة واحدة سهلة لتنظيف بطنك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها، مثل شرب الكثير من الماء للمساعدة.

فوائد شرب كثير من الماء

من المهم حقًا شرب كمية كافية من الماء كل يوم، يعتقد بعض الناس أن المشروبات مثل القهوة والعصير كافية، لكن الماء العادي أفضل لك في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن شرب أكثر من 4 أكواب من الماء يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة بطنك وقد يساعد أيضًا في منع سرطان القولون.

أخطار عدم شرب الماء

إذا لم يشرب الشخص كمية كافية من الماء، فقد يواجه صعوبة في الدخول للحمام، وهذا يعني أن الجسم يأخذ الماء من القولون، مما يجعل من الصعب خروج الفضلات ويؤدي إلى تراكمها داخله.

فوائد الأطعمة المخمرة