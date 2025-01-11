انت الأن تتابع خبر حتى تتجنب تساقطه.. كم مرة يجب غسل الشعر أسبوعيا؟ أخطاء عليك تفاديها لتتمتع بصحة شعر جيدة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتاد الجميع على الاستحمام للحفاظ على النظافة والشعور بالانتعاش، لكن ماذا عن الشعر؟ هل من الضروري غسله يوميًا أم يكفي غسله مرة في الأسبوع؟ هذه بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بغسل الشعر وكيفية الحفاظ على صحته وتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، وهذا ما سنجيب عليه في التقرير التالي، استنادًا إلى ما نشره موقع “هيلث شوتس”.

كم مرة يجب غسل الشعر؟

غسل الشعر بشكل يومي قد يؤدي إلى بعض الآثار السلبية، ويقول الدكتور سواتي موهان، استشاري أول طب الأمراض الجلدية بمستشفى فورتيس إسكورتس “يمكنك غسل شعرك كل يومين أو ثلاثة أيام، بناء على نمط حياتك فإذا كنت من الأشخاص الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية أو يتحركون كثيرا، فقد تحتاج إلى غسل شعرك كل يومين يعتمد الأمر أيضًا على نوع الشامبو الذي تستخدمه، إذا كان شامبو خفيفا أو خاليا من الكبريتات، فقد تحتاج إلى غسله أكثر من مرة في الأسبوع ومع ذلك، من غير المستحسن غسل الشعر مرة واحدة فقط في الأسبوع، حيث قد يؤدي تراكم العرق والأوساخ إلى تساقط الشعر.”

أخطاء شائعة عند غسل الشعر

استخدام الشامبو القاسي

يجب تجنب استخدام الشامبو القاسي، ويفضل اختيار شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على رطوبة الشعر ونعومته.

استخدام الماء الساخن

استخدام الماء الساخن يعد من الأخطاء الشائعة، خصوصًا في فصل الشتاء، إذ يسبب جفاف الشعر وزيادة التجعد. من الأفضل استخدام ماء دافئ بدلاً من الساخن.

استخدام منشفة واحدة فقط

من المهم تخصيص منشفة خاصة للجسم وأخرى للشعر. كما يجب تجنب فرك الشعر بالمنشفة لأنه يمكن أن يؤدي إلى تكسره وزيادة التجعد.

عدم استخدام مرطب مناسب

البلسم يعد من الأدوات الضرورية لتقليل تساقط الشعر، لكن من الأفضل فك تشابك الشعر برفق قبل وضع البلسم لتجنب التقصف كما يجب تجنب فرك الشعر أثناء وضع البلسم.

عدم إزالة الزيت بشكل صحيح