باكستان.. مقتل 4 عمال في انفجار غاز بمنجم فحم بإقليم بلوشستان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 08:36 صباحاً - أعلنت فرق الإنقاذ في باكستان، أمس الجمعة، مصرع 4 من عمال المناجم في انفجار غاز داخل منجم للفحم بإقليم بلوشستان، جنوب غرب باكستان، حيث تم انتشال جثامينهم، فيما لا تزال الجهود جارية لإنقاذ حياة 8 عمال آخرين، مُحاصرين داخل المنجم.

وذكرت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، أن الانفجار وقع يوم الخميس الماضي؛ ما أدى إلى احتجاز 12 عاملًا بالداخل، حيث تم انتشال 4 جثامين ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العمال المُحاصرين داخل المنجم.

وأضافت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بلوشستان، أنه يعتقد أن عمال المناجم المحاصرين موجودون على عمق حوالي 4300 قدم، بينما تم العثور على الجثث الأربع المنتشلة على عمق 3000 قدم.

وتسبب الانفجار في انهيار كبير بالمنجم، كما تواجه عمليات الإنقاذ تحديات شديدة بسبب وجود الغاز وظروف الطقس السيئة.

وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناجم الفحم بإقليم بلوشستان، حيث يرى المراقبون أن أصحاب المناجم ينتهكون إجراءات السلامة، مما يضطر عمال المناجم إلى العمل في ظروف خطيرة.