انت الأن تتابع خبر أقوي من إبر الأنسولين بمليون مرة .. نبتة جبارة تخفض مستوي السكر التراكمي في الدم خلال 30 دقيقة فقط بمعولها سحري وبسرعة الصاروخ .. معجزة ربانية لمرضي السكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر بالدم ، وسئمت من تناول إبرة الأنسولين و العقاقير الكيميائية، التي قد تسبب تاثيرات جانبية ، فربما اختيار العلاج البديل من الطبيعة، إليك عشبه الجينسينغ التي تساعد في خفض السكر بالدم المرتفع،كما يمكن لعشبة “الجينسنغ” الخارقة أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها وفق ما أفاد موقع “إكسبريس” البريطاني.

أطعمة تؤثر سلبياً على مستوي السكر في الدم